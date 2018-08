Policija blokirala srednju školu zbog pucnjave u San Francisku

SAN FRANCISKO - Policija u San Francisku blokirala je srednju školu Balboa zbog prnađenog pištolja, prenose američki mediji.

Kako javlja ABC7, đaci su zatvoreni, a policija trenutno traži osobu kojoj pripada oružje.

Brojne televizije uživo prenose dešavanja oko škole, dok se na snimcima vidi veliko prisustvo policije. Prema za sada nepotvrđenim informacijama, došlo je do pucnjave.

HAPPENING NOW: Massive Police Presence At Balboa High School In San Francisco. Police Say ‘an Incident Has Occurred’



