Policija na Floridi greškom uhapsila agenta FBI - Afroamerikanca

Dok rasni nemiri potresaju SAD, policija pravi nove greške, koje produbljuju nepovjerenje Afroamerikanaca.

Nadležni se pravdaju da nije moguće u kratkom vremenu promijeniti navike i ponašanje 800 hiljada policijskih službenika.

Lokalna policija u Karabelu na Floridi rutinski je uhapsila Afroamerikanca u crvenoj majci.

Prije stavljanja lisica nije mu provjeren ni identitet. A onda je došlo do preokreta. Kad su na njegovo insistiranje iz njegovog džepa izvadili legitimaciju, ustanovili su da se radi o Aleksu Hatenu, agentu FBI.

On je bio na zadatku prikupljanja činjenica o korupciji na ruralnom jugo-zapadu Floride.

Ubrzo je oslobođen, ali kamera na tijelu policajaca zabilježila je trenutak kada agent uzima legitimacije policajaca i njihovog šefa.

Handcuffed him cos his black, then went for his back pocket only to see his ID; FBI! Now they are in trouble. All the stories about America being saner clime....crap! pic.twitter.com/04b90NWpXf