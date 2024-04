Policija na ulicama Moskve, traže teroristu

​MOSKVA - Policija i snage bezbjednosti na jugu Moskovske oblasti stavljene su u stanje visoke pripravnosti zbog navodnog osumnjičenog za teroristički napad na "Krokus siti holu".

On se navodno krio u toj oblasti. Lice je navodno pobjeglo od policijskih službenika i krije se u šumi, prenose ruski Telegram kanali.

Operaciju je potvrdio gradonačelnik moskovskog predgrađa Čehova, Mihail Sobakin. Policajci i operativci ruske službe unutrašnje bezbjednosti (FSB) poslati su u to područje, rekao je on u postu Telegrama, komentarišući medijske izvještaje. Zvaničnik je takođe pozvao lokalne stanovnike da "ostanu mirni" i rekao da lično prati situaciju. "Ministarstvo unutrašnjih poslova i FSB… rade", rekao je on.

Prema riječima gradonačelnika, plan operacije "Sirena" je stavljen na snagu. Ovaj set mjera se koristi za zaustavljanje nereda, zadržavanje kriminalnih grupa i suočavanje sa posebno opasnim naoružanim pojedincima, prenosi "RBK News".

Ruski kanali "Baza" i "112" Telegram objavili su, pozivajući se na izvore u agencijama za provođenje zakona, da je određeni osumnjičeni uspio da izbjegne pritvor. Identifikovan kao Nikolaj S. (48), muškarac je navodno naoružan. Dva Telegram kanala su takođe tvrdila da bi osumnjičeni mogao biti povezan sa osumnjičenima za napad na "Krokus siti hol". Ruski zvaničnici nisu komentarisali te tvrdnje.

U napadu, koji se dogodio krajem marta, učestvovala su četvorica naoružanih napadača, koji su upali na koncertno mjesto nedaleko od Moskve uoči nastupa rok benda. Probili su put do glavne sale, pucajući neselektivno, a zatim zapalili zgradu. Ubijeno je preko 140 ljudi, prenosi "b92".

