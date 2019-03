Policija objavila fotografiju osumnjičenog za napad u Utrehtu

​U holandskom gradu Utrehtu jutros je u 10.45 minuta došlo do pucnjave u tramvaju, a tom prilikom jedna osoba je smrtno stradala, dok je više njih povrijeđeno.

Policija nije isključila mogućnost da je riječ o terorizmu, a zatvorene su lokalne škole i fakulteti. U saradnji s imamima zatvorene su i džamije u Utrehtu.

Policija objavila fotografiju 37-godišnjeg Gokmana Tanisa rođenog u Turskoj i istaknula kako se on dovodi u vezu sa jutrošnjim incidentom.

Vjeruje se kako je s mjesta događaja pobjegao u crvenom renou klio.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht. Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k