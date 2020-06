Policija objavila snimak napada Dženana Čamovića

NJUJORK - Policija Njujorka objavila je napad na policajca koji se desio u srijedu, a za koji je osumnjičen Dženan Čamović.

"Ranije ove sedmice jedan od naših službenika uboden je u vrat bez ikakvog upozorenja dok je štitio građane Njujorka. Ovo nije bio slučajni susret - već planirani pokušaj ubistva policajca Njujorka", navode iz policije, prenosi televizija "N1".

Osumnjičeni za ovaj napad je Dženan Čamović, dvadesetogodišnjak za kojeg se vjeruje da je imigrirao u Ameriku iz BiH.

Čamović je teško ranjen u pucnjavi kasno u srijedu nakon što je nožem napao policajca Jajonfrant žan Pijera i posjekao mu vrat.

Kako navodi "New York Post", Čamović čija je porodica porijeklom iz Bosne i Hercegovine, je upucan nekoliko puta nakon napada.

U cijeli slučaj uključen je i FBI.

Earlier this week, 1 of our officers was stabbed in the neck without warning while protecting NYers. This was not a chance encounter—it was a planned assassination attempt on an NYPD police officer. It's only by sheer luck that this didn't have a drastically different outcome. pic.twitter.com/BG4YO849H4