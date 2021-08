Policija opkolila muškarca kod Kapitola koji tvrdi da ima eksploziv

VAŠINGTON - Policija je identifikovala i opkolila čovjeka za koga se vjeruje da posjeduje eksploziv, a koji sjedi u vozilu blizu zgrade američkog Kongresa, obližnje zgrade su evakuisane, a vozila hitne pomoći nalaze se na licu mjesta.

Zaposlenima u zgradi američkog Kongresa naređeno je danas da se evakuišu nakon što je policija koja obezbjeđuje Kapitol saopštila da istražuje "aktivnu prijetnju bombom".

Policija je poslala specijalni tim da pregovara sa muškarcem koji prijeti, a koji se nalazi u kamionu, naveo je jedan od izvora koji nije mogao da potvrdi prisustvo eksploziva, ali ljudima u Kongresu je saopšteno da je osoba u vozilu rekla policiji da posjeduje bombu, prenosi Rojters.

"U toku je istraga. Pažljivo pratimo situaciju i ažuriraćemo informacije na ovom nalogu kada dobijemo one koje možemo da objavimo", navela je policija Kapitola na Tviteru.

Vrhovni sud je evakuisan, kao i još par zgrada. Zatvorena je obližnja stanica metroa.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety. Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR