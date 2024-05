Policija opkoljava Malme, dižu se dronovi zbog Evrovizije (VIDEO)

MALME - Uoči početka takmičenja za Pjesmu Evrovizije u švedskom gradu Malmeu pojačane su mjere bezbjednosti.

Policija je saopštila da će tokom trajanja takmičenja u gradu biti korištene posebne kamere i dronovi.

"Kamere će nam omogućiti da u realnom vremenu stvorimo veoma dobru sliku o tome šta se dešava u dijelovima gdje se održava Evrovizija, sa ciljem da prikupimo informacije o strateški važnim mjestima, da znamo koliko policajaca treba rasporediti na određenu lokaciju i da budemo u mogućnosti da brzo intervenišemo ako dođe do incidenata", rekao je Džimi Lindin koji je u policiji glavni za nadzorne kamere.

Međutim, švedska policijska uprava saopštila je da obožavaoci takmičenja za Pjesmu Evrovizije ne bi trebalo da budu zabrinuti zbog visokih mjera bezbjednosti i tenzija nakon izbijanja rata u pojasu Gaze.

Hundreds of people gather in front of Swedish foreign ministry to demand boycott of Israel at Eurovision Song Contest to be held in Malmo pic.twitter.com/4YC1Zeyq2E