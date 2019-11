Policija pucala na demonstrante u Hongkongu, ranjen mladić

HONGKONG - Jedan mladić je ranjen kada je policija u Hongkongu pucala na demonstrante tokom nove blokade metroa i puteva u tom gradu, prenose lokalni mediji.

Objavljen je video snimak na kojem se vidi policajac kako hvata za gušu jednog demonstranta, a zatim puca u drugog koji je prilazio, prenosi AP.

Kako je saopštila policija, ranjeni mladić je prevezen u bolnicu gdje je operisan.

Bolnički izvori navode da je riječ o teško ranjenom 21-godišnjem mladiću.

Policija je u Hongkongu prvi put upotrebila prave metke tokom protesta u avgustu kad su ranjena dvojica tinejdžera.

Demonstranti su ponovo podigli barikade na više lokacija u gradu izazivajući nove eskalacije nasilja dok antivladini protesti ulaze u šesti mjesec.

