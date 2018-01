Policija suzavcem rastjeruje demonstrante u Atini

ATINA - Grčka policija upotrijebila je večeras suzavac protiv demonstranata ispred zgrade parlamenta u Atini.

Više od 10.000 ljudi okupilo se ispred zgrade parlamenta kada je grupa demonstranata počela da baca zapaljive bombe i kamenje na policiju koja je formirala kordon ispred zgrade.

U grčkom parlamentu u toku je glasanje o novom paketu mjera štednje po zahtjevu međunarodnih kreditora u zamjenu za finansijsku pomoć Atini.

#Athens , #Greece January 12, 2018: Strike and protests against austerity measures and a new law which will restrict the right to strike. #antireport pic.twitter.com/LyU0IrSo5p

Happening now in #Athens: Clashes broke out outside the Greek Parliament where a new round of austerity measures is being voted tonight. pic.twitter.com/ENoa6PClqM