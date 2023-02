Policija traga za bebom nakon hapšenja roditelja

LONDON - Britanska policija saopštila je u utorak da je pokrenula veliku potragu za dvomjesečnom bebom nakon što su policajci uhapsili djetetovu majku i njenog momka koji su nestali od januara.

Aristokratkinja Konstans Marten (35) i njen momak Mark Gordon (48), osuđeni seksualni prestupnik, bili su u bijegu od rođenja djeteta početkom januara.

Primijećeni su u cijeloj zemlji, a policija je rekla da su nastojali izbjeći otkrivanje tako što su sve plaćali gotovinom i pokrivali lica dok su bili na video nadzoru.

