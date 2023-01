Policija u Berlinu uhapsila 145 ljudi i napravila presedan

BERLIN - U vezi s nasiljem u novogodišnjoj noći policija je uhapsila 145 osoba, uglavnom muškaraca i napravila presedan. Po prvi put je objavljena i njihova nacionalna pripadnost. Prema službenim informacijama, nasilnici imaju 18 različitih državljanstava. Većina njih (45) imaju njemački pasoš. Slijede 27 Afganistanaca i 21 Sirijac. Svi osumnjičeni su u međuvremenu pušteni iz pritvora.

U novogodišnjoj noći su berlinski vatrogasci prijavili 38 slučajeva napada na njih, među njima 14 takvih kod kojih su vatrogasci "navučeni u zasjedu", a onda napadnuti pirotehničkim sredstvima ili su na njih bacani flaše i kamenje, piše "DW".

Obim agresije prema ljudima koji su išli spašavati druge ljude potpuno su neočekivani, izjavio je potparol Vatrogasaca Berlina Tomas Kirsten za radio-televizijsku kuću "RBB". Policija je saopštila da je povrijeđeno 18 policajaca.

Berlinski vatrogasci su saopštili da su "šokirani i tužni" zbog tih slučajeva koji nameću pitanje, što se krije iza očitog povećanja nasilja prema ljudima koji se brinu za sigurnost i pomažu drugima i zašto su upravo oni postali cilj napada?

Berlinski vatrogasci su u ponedjeljak preko Twittera objavili neke od video-snimaka tih napada, piše "Deutsche Welle".

Sociolog Rafael Ber s policijske akademije u Hamburgu kaže da napadi moraju detaljno biti istraženi, prije nego što se mogu izvući neki zaključci.

"Nemamo stvarno dobar pregled kompleksnosti okolnosti u kojima su se dogodili nasilni napadi. Imamo izjave raznih sindikata policije ili vatrogasaca i drugih aktera, koji kažu da se nasilje povećava. Ali, ne znamo je li to tačno, a ne znamo ni u kojem obliku je to nasilje bilo zamišljeno", izjavio je on za "DW".

"Naravno da je šokantno čuti za takve napade, jer mislimo da su spasilačke ekipe tu da spašavaju živote i čine dobro, a nismo navikli da ih se napada jednako kao i policajce, koji često imaju posla s konfliktnim situacijama", kaže Ber.

Savezna kriminalistička služba je 2021. objavila da je broj nasilnih napada na policijske službenike porastao u poređenju s godinom ranije za 689 slučajeva na ukupno 39.649 slučajeva. Od 2012. je broj slučajeva napada na policajce porastao za 22.5 odsto.

Ber misli da je društvo puno više osjetljivije za nasilne napade, naročito na policajce i spasilačke ekipe. U međuvremenu se i uvrede kvalifikuju kao nasilje, što prije nije bio slučaj.