Policija u Londonu ubila napadača sa nožem

LONDON - Britanska policija ubila je napadača sa nožem u Londonu, ali incident nije u vezi sa terorizmom.

Rojters navodi da je patrola policije sinoć oko 23:25 kod Vestminstera primketila čovjeka koji se sumnjivo ponašao.

Nakon što mu je policija prišla, on je izvadio dva noža i upucan je.

"Ubijen je na licu mjesta. Incident nije u vezi sa terorizmom", saopštila je policija.

A man armed with two knives has been shot dead at Great Scotland Yard in Westminster. Officers were this morning standing guard over Hungerford Bridge where the man is believed to have been first spotted, according to witnesses pic.twitter.com/Qd9dIEl2bt