Policija u Mjanmaru intervenisala vodenim topovima

NAJPJIDO - Policija je danas upotrijebila vodene topove da bi rastjerala hiljade demonstranata koji su protestovali u glavnom gradu Mjanmara Najpjidu protiv vojnog udara u kome je sa vlasti sklonjena i pritvorena premijerka Aung San Su Ći.

Sve su glasniji i organizovaniji pozivi demontranata građanima da se pridruže protestima i podrže kampanju građanske neposlušnosti protiv vojnog udara koji je izazvao i veliki broj negativnih reakcija širom svijeta, prenosi Rojters.

"Mi, medicinski radnici, predvodimo ovu kampanji i pozivamo sve vladine službenike da se pridruže pokretu građanske neposlušnosti", poručila je medicinska sestra iz državne bolnice u najvećem gradu Jangonu.

Demontracije održane tokom vikenda su najveće u posljednjih 14 godina, od 2007. godine kada su budistički kaluđeri pokrenuli tzv. Šafransku revoluciju koja je doprinijela demokratskim promjenama u Mjanmaru.

U agencijskom izvještaju se navodi da se na video snimcima vidi kako policija u prijestonici Najpjidu ispaljuje salve iz vodenih topova na hiljade demonstranata i čini se da je više njih tada i povređeno.

Protesti su do sada bili mirni, ali primjećeno je kretanje konvoja vojnih vozila što izazova zabrinutost da bi to moglo doći do konfrontacije između službi bezbjednosti i nezadovoljnih građana.