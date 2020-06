Policija u SAD bez milosti: Novi snimak šokirao javnost

Dvojica policajaca suspendovani su nakon snimka koji pokazuje kako obaraju 75-godišnjeg muškarca na tlo, dok su protesti protiv nasilja ulazili u desetu noć.

Video, koji je u četvrtak snimio lokalni reporter i postavio ga na veb sajt i svoj Twitter nalog, pokazuje kako stariji čovjek prilazi grupi policajaca, a oni ga nakon kratkog razgovora guraju na pod.

Jedna od njih je zastao iznad njega, nisu jasni motivi, ali ga je drugi policajac gurnuo kako bi nastavio kretnju.

Nedugo zatim, kod nesrećnog čovjeka čuje se zvuk krckanja, a vidi se i krv iz glave.

Lokalni policajci nastavljaju dalje.

Hitna pomoć je ubrzo zbrinula čovjeka, a dvojica policajaca su suspendovana.

Bajron Braun, gradonačelnik Bafala, izjavio je da je potresen, nakon što je odgledao snimak incidenta, kao i da je naređena hitna istraga.

Video-snimak može da bude uznemirujući.

WARNING: GRAPHIC FOOTAGE 75yo protester gets shoved to the ground by officers and knocked down unconscious in #Buffalo. The two officers have been suspended, pending investigation DETAILS: https://t.co/qOHKtF4nW5 pic.twitter.com/vxd81IeJqS