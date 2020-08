Policija u Viskonsinu ranila Afroamerikanca, neredi na ulicama

KENOŠA - U gradu Kenoša u američkoj državi Viskonsin policija je teže ranila, prema preliminarnim izvještajima, nenaoružanog Afroamerikanca Džejkoba Blejka što je izazvalo nemire zbog čega je u dijelovima grada uveden policijski čas.

Lokalni mediji navode da je Blejk smješten u bolnicu i da je u teškom stanju nakon što ga je policija pogodila sa više hitaca što je dovelo do okupljanja mase demonstranata.

"Protiv smo prekomjerne upotrebe sile i eskalacije protiv tamnoputih stanovnika Viskonsina", rekao je guverner te države Toni Ivers.

Policija je saopštila da se incident desio oko 17.00 časova po lokalnom vremenu kada su policajci reagovali po pozivu zbog "incidenta u porodici".

Policija nije objavila druge detalje o okolnostima koje su dovele do pucnjave.

U toku je istraga.

Na video snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako se muškarac približava automobilu i da ga prate dva policajca, te da jedan puca ka njemu kad je otvorio vrata.

Američki mediji navode da je zapaljeno nekoliko vatri na mjestu gdje su se okupili demonstrantima radi protesta zbog incidenta.

Na društvenim medijima postavljeni su i snimci mase koja hoda ulicama i baca molotovljeve koktele i cigle na policiju, te da je najmanje jedan policajac povrijeđen.

Upozoravamo da je snimak veoma uznemirujući.

#SevenShotsHeardAroundTheWorld@GovEvers Your statement tonight does not instill faith in the people. #JacobBlake #JusticeForJacobBlake#Kenosha pic.twitter.com/LbVJu8mant