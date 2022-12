Policija u potjeri za tinejdžerom sa istetoviranim nadimkom na licu (FOTO)

STAFORD - ​Policija u Velikoj Britaniji je u potjeri za tinejdžerom bjeguncem koji ima istetovirano svoj nadimak na čelu.

Kieran Bond (19), iz Staforda, odustao je od suđenja u oktobru gdje se trebao suočiti s optužbama za prijetnje oružjem.

Britanska saobraćajna policija danas je objavila fotografiju tinejdžera na kojoj se vidi da ima tetoviran nadimak "Bondy" iznad desne obrve.

#News #UK Hunt for wanted man with his own name tattooed on his face: The name's Bond, Kieran Bond. https://t.co/i6WIhjbOBN