Policija ubila muškarca ispred američke bolnice

VAŠINGTON - Policajci u američkoj državi Viskonsin danas su ubili muškarca, koji je uperio pištolj u njih ispred bolnice u toj saveznoj saveznoj američkoj državi.

Prema navodima policije, izgleda da je muškarac otišao u bolnicu kako bi dobio zdravstvenu pomoć.

U saopštenju se navodi se da su policajci reagovali na dojavu da se muškarac sa pištoljem nalazi na parkingu kod bolnice, a po izlasku na lice mjesta, zatekli su ga sa pištoljem, kod ulaza na odjeljenje za hitan prijem, prenosi AP.

Bolnica, koje je udaljena oko 30 kilometara od Milvokija, bila je zaključana dok su policajci razgovarali sa muškarcem.

Policajci su više puta pozvali muškarca da baci pištolj.

Međutim, nakon što je uperio oružje u njih, oni su zapucali, navodi policija.

Kako objašnjava, policajci su potom pružili prvu pomoć muškarcu i unijeli ga u bolnicu, ali je on preminuo od zadobijenih rana.

Niko drugi nije povrijeđen u pucnjavi.

BREAKING: Fatal officer-involved shooting at Waukesha Memorial Hospital. Police were called for reports of man with a gun in parking lot, who pointed it at officers. @fox6wakeup pic.twitter.com/CK4hVZMXVo