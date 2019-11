Policija ubila napadača kod Londonskog mosta

LONDON - Britanska policija saopštila je danas da je upucala na Londonskom mostu muškarca koji je više osoba izbo nožem.

Lindonska policija saopštila je da današnji napad tretira kao teroristički čin, prenosi BBC.

Novinar BBC-a rekao je da je vidio gužvu na mostu i to kako nekoliko muškaraca napada jednu osobu, nakon čega je pristigla policija i čulo se nekoliko pucnjeva ispaljenih u pravcu muškarca.

Policija je kasnije saopštila da su okolnosti oko incidenta i dalje nejasne, ali da događaj tretira kao terorizam.

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb