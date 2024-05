Policija uklonila kamp propalestinskih aktivista (VIDEO)

BERLIN - Njemačka policija uklonila je kamp koji su postavili propalestinski aktivisti u dvorištu Univerziteta Frej u Berlinu sa zahtjevom da se obustavi izraelska vojna operacija u Pojasu Gaze.

Stotinjak ljudi postavilo je više od 20 šatora u kampusu, pri čemu su se pridružili pozivu "Studentske koalicije Berlina" da okupiraju Univerzitete širom Njemačke.

Studenti raznih Univerziteta u Berlinu pridružili su se protestu, noseći palestinske zastave i uzvikujući slogane u znak podrške Palestincima, dok su osuđivali NJemačku i Izrael.

Studentska grupa zahtjevala je odbacivanje optužbi protiv studenata i drugih koji su iskazali solidarnost sa Palestincima u kampusima i da se univerziteti javno usprotive planiranim reformama u regionalnoj upravi Berlina kojima će biti omogućeno izbacivanje studenata na političkoj osnovi.

Oni su tražili i zabranu ulaska policije u kampus i povratak akademika i članova osoblja njemačkih univerziteta i istraživačkih instituta koji su istjerani ili su im uskraćeni fondovi zbog političkih stavova, prenosi "Srna".

NOW: We are on the ground as police have violently evicted the Palestine solidarity encampment on Berlin’s Free University campus. Police have previously stormed a building, dragging out students and using pepper spray against them. In response, students have set off the fire… pic.twitter.com/7PVvLOFyPt