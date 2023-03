Policija upucala djevojku koja je ubila učenike u Nešvilu (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

NEŠVIL - Juče su u pucnjavi u privatnoj Hrišćanskoj osnovnoj školi u Nešvilu, na jugu SAD-a, ubijeni troje djece i tri odrasle osobe. Napad je izvela 28-godišnjakinja identifikovana kao Adrej Elizabet Hale, bivša učenica škole, koju je policija ubila na mjestu događaja. Ubijena djeca imala su između osam i devet godina.

Policijska uprava Metro Nešvila objavila je snimke s kamera koje su na sebi nosila najmanje dvojica policajaca. Kamere su nosili Rex Engelbert i Mihael Kolazo, policajci koji su ubili napadačicu u 10:27. Na snimkama se vidi kako policajci ulaze u školu i traže napadačicu.

Cijelo vrijeme se čuje alarm za uzbunu.

Čuli su pucnjavu na drugom spratu i požurili uz stepenice, pokazuje video. Policajci su se približili zvuku pucnjave i Engelbert je, naoružan jurišnom puškom, skrenuo iza ugla i zapucao više puta u osobu u blizini velikog prozora.

BREAKING: Nashville Police Department quickly release body cam footage of tactical unit response to active school shooter. Outstanding discipline and dedication to protecting the innocent. This Metro PD team was heroic.pic.twitter.com/l0UVRrkhno (FrontlineFlash) March 28, 2023

Ona zatim pada na tlo, nakon čega drugi policajac u nju puca četiri puta iz pištolja. "Prestani se micati", viče dok napadačica leži na tlu.

Policajci su zatim prišli napadačici i odmakli pištolj.

Pucala na vrata

Podsjetimo, policija Nešvil objavila je ranije snimku koja pokazuje kako je napadačica ušla u školu. Snimka, za koju se čini da je s nadzornih kamera unutar zgrade, prikazuje Adrej Hale kako puca na ulazna vrata, a zatim se penje kroz razbijeno staklo kako bi ušla.

Napadačica je na sebi imala crvenu kapu, maskirne hlače i nešto što sliči zaštitnom prsluku. Hale je u jednoj ruci nosila jurišnu pušku, dok joj je drugo, slično oružje visjelo s lijevog boka. Nakon što je ušla u školu, na snimci se vidi kako luta pustim hodnicima škole, u jednom trenutku prolazi pored prostorije s natpisom "Ministranti".

Hale fired a number of rounds inside the Covenant Church/School building. She was armed with these 3 guns and significant ammunition. pic.twitter.com/3LYOU2r0sh Metro Nashville PD (MNPDNashville) March 28, 2023

Policajci su otkrili manifest i karte zgrade u kojima se nalazi plan napada. Takođe su izvijestili da je napadačica ušla kroz sporedna vrata i pucala na drugom spratu do 10:27, kada je ubijena.

Pucala na policiju

Policija je ranije podijelila slike s mjesta zločina koje pokazuju da se Adrej Hale spremala za paljbu kada je stigla policija. Prema policiji, pucala je na njihova vozila dok su se približavala, a jedno je pogodila u vjetrobransko staklo.

Hale entered the Covenant building after shooting out the glass of these doors. pic.twitter.com/EC5e7bA5dN Metro Nashville PD (MNPDNashville) March 28, 2023

Na prvim snimkama i fotografijama takođe se vide oružje korišteno u napadu i ubojičin automobil Honda Fit parkiran u blizini. Pucnjava je prekinuta oko 14 minuta nakon što je počela, kada je policija upala u zgradu i ustrijelila osumnjičenu.

Ubijene kćerka sveštenika, direktorica...

Prezbiterijanska crkva Park Cities u Dallasu objavila je saopštenje u kojem potvrđuje da je njihov bivši sveštenik Čad Skrugs izgubio kćerku Halli u pucnjavi. Halli Skrugs je među troje ubijenih devetogodišnjaka.

"Volimo porodicu Skrugs i tugujemo s njima zbog njihove dragocjene kćeri Hali. Zajedno se uzdamo u Hristovu snagu da nam se približi i da nam utjehu i nadu koja nam je prijeko potrebna", rekao je sveštenik Mark Davis.

Ubijena je i 60-godišnja Katarina Konce, direktorica škole u Kovenantu.

"Učinila je toliko za tu djecu. sada je dala svoj život štiteći ih", rekla je jedna majka koja ima dvoje djece upisane u Kovenant.

Mihael Hil (61) bio je staratelj, a Cintia Peak (61) bila je učiteljica na zamjeni koja je radila u školi na dan napada, rekla je policija.

Ko je Adrej Hale

Džon Drake, šef policije u Nešvilu, oslovio je napadačicu ženskom zamjenicom, ali je na pitanja novinara precizirao da se Adrej Elizabet Hale izjašnjavala kao transrodna osoba. Još uvijek nije jasno je li napadačica službeno identifikovana kao žena ili muškarac.

Policija je objavila da je Adrej Hale nekad pohađala školu u kojoj je izvela pokolj. Web stranica, za koju se čini da je povezana s Hale, ukazuje na to da je bila grafička dizajnerica i ilustratorica iz Nešvila koja je kreirala logotipe koji bi, kako stoji na njenoj stranici, "pomogli ispričati priču kompanije" i "dočarati neobičan i opušten osjećaj".

Policijski portparol rekao je za ABC News da je Hale rođena kao žena, no ukazao je na to da na njezinom profilu na društvenim mrežama stoji kako se koristila zamjenicom "on". U kratkom telefonskom intervjuu za ABC News Haleina majka Norma rekla je: "Trenutno je vrlo, vrlo teško", prije nego što je zatražila privatnost. "Mislim da sam danas izgubila kćerku", rekla je.

Komšija porodice rekao je za ABC News da je Adrej Hale živjela u porodičnoj kući sa roditeljima, koje je opisao kao "jako fine" i "vrlo religiozne". Hale je diplomirala na "Nossi College of Art & Design" u Nešvilu 2022., potvrdio je za ABC News predsjednik i izvršni direktor škole "Cyrus Vatandoost".

"Dok je bila u našoj školi, bila je talentovana umjetnica i dobra učenica", rekao je Vatandost o Hale. "Naše misli i molitve usmjerene su prema njenoj porodici, žrtvama i njihovim porodicama te prema našem gradu." Objava na školskom Facebooku koja je u međuvremenu uklonjena pokazala je da je Hale zaradila barem jednu nagradu za dobar akademski uspjeh.

"Osim umjetnosti, uživam u igricama, gledanju filmova i bavljenju sportom", napisala je Hale na ličnoj web stranici. "U meni postoji djetinji dio koji voli ići trčati po igralištu. Životinje su moja druga strast, tako da takođe uživam provoditi vrijeme sa svoje dvije mačke."

Prijateljica: Rekla mi je da će se ubiti, sve sam javila policiji

Averiana Paton, djevojka koja je sa Adrej Hale trenirala u košarkaškom klubu, pokazala je novinarima televizije "NewsChannel 5" Nešvil poruke koje je juče ujutro dobila od napadačice. Hale joj je poslala poruku na Instagramu u kojoj navodi da planira počiniti samoubistvo i da će to biti na vijestima. Poruka je poslana u 9:57 po lokalnom vremenu.

"Jednog dana će ovo imati više smisla", napisala je Hale. "Za sobom sam ostavila više nego dovoljno dokaza. Ali nešto loše će se dogoditi", stoji u poruci.

"Pokušala sam je utješiti i ohrabriti, a potom sam u 10:08 pozvala liniju za pomoć pri prevenciji samoubistva, nakon što mi otac rekao da to napravim", rekla je Paton.

Paton je za WTVF rekla da je nazvala kancelariju šerifa u 10:13 kako bi ih upoznala sa situacijom i da je dobila upute da nazove broj koji nije za hitne slučajeve.

"Nazvala sam liniju koja nije bila za hitne slučajeve u 10:14 ujutro i bila sam na čekanju gotovo sedam minuta prije nego što sam razgovarala s nekim ko je rekao da će poslati policajca u moju kuću. Policajac nije došao u moju kuću sve do 15:29", rekla je Paton.

129. oružani napad ove godine

Zastupnici savezne države Tenesse odmah su se oglasili na društvenim mrežama kako bi izrazili svoju zgroženost. "Silno sam ožalošćen zbog tragičnih vijesti iz škole Kovenant", napisao je na Twitteru republikanski senator Bill Hagerti, prenosi Index.hr.

SAD, gdje je u opticaju oko 400 miliona komada oružja, često je poprište masovnih pucnjava, pa tako i u školskim ustanovama. Oružani napad koji se dogodio u školi Kovenant je 129. u SAD-u ove godine.