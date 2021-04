Policija vodenim topovima razbila žurku u parku u Briselu

BRISEL - Belgijska policija danas je upotrijebila suzavac i vodene topove kako bi rastjerala hiljade mladih ljudi okupljenih u briselskom parku na zabavi uprkos zaključavanju, a događaj je započeo kao prvoaprilska šala na Facebooku, javlja Rojters.

Oko 2.000 ljudi pojavilo se pred kraj toplog i sunčanog dana da prisustvuje "La Bum" (zabavi) u parku Boa de la Kambr, saopštila je lokalna policija, iako su organizatori danima ranije otkrili da je njihov poziv na društvenim mrežama bio šala.

Lokalni mediji procjenjuju da je bilo oko 5.000 okupljenih.

Stotine policajaca, mnogi u opremi za razbijanje demonstracija, a neki na konjima, rastjerali su mlade koji su se zabavljali pored jezera u parku, uz pomoć podrške kamiona sa vodenim topovima i suzavcima.

Thousands gather in Brussels after Facebook page promotes fake festival to protest COVID measures. At least 5 injured during clashes with police. Attendee: "I don't think [it's responsible] but ... one time can't hurt" pic.twitter.com/8cfOiC2NxI