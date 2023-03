Političar, njegova supruga i doktor krivi za trgovinu organima

LONDON - Bivši zamjenik predsjednika Senata Nigerije, Ike Ekveremadu, njegova supruga i medicinski "posrednik" proglašeni su krivima za zavjeru za prebacivanje lica u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi mu pokupili bubreg.

Ekveremadu, njegova supruga Beatris i kći Sonja bili su pred sudom optuženi za zavjeru da se muškarac dovede u Britaniju iz Lagosa zbog njegovog dijela tijela.

Navodno je 21-godišnji ulični trgovac trebao biti nagrađen jer je donirao organ Sonji Ekveremadu, u privatnom zahvatu vrijednom 80.000 funti u londonskoj Rojal Fri bolnici.

Dr Obina Obeta (50), medicinski "posrednik", proglašena je krivom.

Ekveremaduova kći Sonja (25), plakala je kad je oslobođena iste optužbe.

