Političar se pojavio nag na onlajn sastanku: "Alberto ugasi kameru"

Odbornik iz Rumunije pojavio se nag na kameri svog laptopa dok se tuširao tokom sastanka izazivajući smijeh predsjedavajuće i smijeh kolega.

Odbornika socijaldemokrata (PSD) Alberta-Iosif Karaiana je kamera na laptopu snimila u njegovom kupatilu kada je sastanak počeo.

Karaian se pojavio nag sa mokrom kosom nakon što je očigledno izašao iz tuša.

Predsjednica se osmjehnula kada je vidjela šta se dešava i smijeh se čuo u sali vijeća.

Čuo se neko usred sastanka kako viče: "Alberto ugasi kameru", a onda shvativši šta je uradio, Karaian je odgovorio: "Ali ne mogu da je isključim".

Odbornik je zatim nastavio: "Ne mogu da isključim, izvinjavam se potpuno, prehlađen sam i ne znam kako da je isključim".

Zatim je prekinuo vezu i kasnije se ponovo pridružio sastanku obučen.

Veza za video konferenciju koju je koristio značila je da se kamera automatski uključuje kada se uključi mikrofon.

Kasnije se Karaian takođe izvinio na Fejsbuku zbog onoga što se dogodilo.

Napisao je: "Tehnologija me izigrava. Nažalost, platio sam cijenu za žurbu! Zaista mi je žao zbog nesrećnog incidenta".

Komični incident je postao viralan na društvenim mrežama gde su ga neki iskoristili da kritikuju odbornika, dok su mnogi drugi izašli da ga podrže.

Councillor is butt of jokes after laptop camera films him showering in meeting https://t.co/UulAUAvGb3