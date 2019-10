Političar u centru skandala, objavljene fotografije s prostitutkama

BUDIMPEŠTA - Žolt Borkai, gradonačelnik mađarskog grada Đera i bivši predsjednik Mađarskog olimpijskog odbora, našao se u centru skandala, nakon što su objavljene fotografije s prostitutkama.

Autor bloga, koji je prvi objavio fotografije, koje je zatim preuzeo "Hungary Today", Borkaija optužuje za zloupotrebu moći, korupciju, korištenje droga i korištenje usluga prostitutki. Borkaiju, koji je inače i bivši olimpijski prvak u gimnastici te bivši predsjednik mađarskog Olimpijskog odbora, na jahti se pridružio i Zoltan Rakošfalvi, jedan od najuticajnijih biznismena u Đeru.

Ime Rakošfalvija se već pojavljivalo u novinama prije nekoliko godina. On dobio koncesije za kasina u Đeru, Pečuju i Miškolcu i postao je jedan od najvećih vlasnika kasina u Mađarskoj.

Žolt Borkai je otkazao posljednji događaj u svojoj kampanji i izdao samo kratko obavještenje: "Laži objavljene o meni smatram dijelom cirkusa kampanje opozicije, koja za cilj ima odvratiti pažnju s vlastite nesposobnosti", rekao je.

9 days until #Hungary'an local elections - Pics of Győr mayor Zsolt Borkai released online in the company of several prostitutes on a boat close to Dubrovnik. Borkai was the President of the Hungarian Olympic Committee (2010-2017) but lost PM Orbán's trust two years ago. pic.twitter.com/fXbOR977ZS