BUDIMPEŠTA – Snimak Hegeduša Žolte (Hegedűs Zsolt), mađarskog političara i stomatologa i kako strani mediji pišu, najvjerovatnijeg budućeg ministara zdravlja Mađarske, na kojem pleše na proslavi izborne pobjede stranke Tisa, postao je viralni hit.

Nakon što je stranka osvojila dvotrećinsku većinu u parlamentu, u Budimpešti je organizovano veliko slavlje na kojem je Žolt pokazao svoje plesne pokrete.

Rijetko ko se toliko opustio kao Hegeduš Žolt. Video je snimljen na stranačkom okupljanju na trgu Batjanj (Batthyány).

Oglasio se o snimku

Političar se i sam oglasio o snimku koji je postao internet hit. Na svom profilu objavio je poruku i između ostalog napisao: "Plesao sam jer sam napokon mogao", prenosi Index.hr.

Podsjećamo, na osnovu 60,24 odsto obrađenih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, održanih u nedjelju, 12.aprila, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona stranka Tisa osvojila je 136 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 56 mjesta.

Prema tim rezultatima, Tisa je osvojila 95 poslanička mjesta direktnim izborom kandidata, dok je 41 poslanika osvojeno preko izborne liste stranke.