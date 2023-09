Političarka snimala seks sa suprugom pa pala u anketama: "Želite da mi ovo radi? Platite"

VAŠINGTON - Nakon što je Washington Post otkrio seks skandal 40-godišnje političarke u Virdžiniji, koja se snimala za novac i navodno ga trošila za kampanju, pala joj je popularnost. Poprilično zaostaje za vodećim kandidatom

Suzana Gibson (40), demokratska kandidatkinja za Dom delegata u Virdžiniji, prema anketama zaostaje za Republikancem Dejvidom Ovenom koji ima 49.5%, dok je ona na 38.9 odsto, prenosi New York Post.

Otkako je Washington Post objavio da se političarka snimala sa suprugom na web stranici za odrasle, u anketama je pala gotovo deset odsto.

Suzana se bori za ulazak u Dom delegata koji uz Senat u Virdžiniji čini zakonodavnu granu državne vlade i radi s guvernerom na zakonima i budžetu.

"Izvlačite ono najgore u politici kako biste me ponizili! Nećete uspjeti, nećete me ućutkati! Ovo je napad na moju privatnost! Moji politički protivnici znaju da su u mom okrugu ljudi na mojoj strani pa su se okrenuli onom najgorem kako bi me pokušali obezvrijediti. Previše je toga u igri, nikad se neću prestati boriti za ovu zajednicu", rekla je Suzana, koja nije demantovala da je snimala sadržaj za stranicu za odrasle.

Kako prenosi Washington Post, kandidaturu je objavila u julu 2022. godine, a mjesec dana kasnije stavila je najmanje jednu novu fotografiju na web stranicu gdje je imala profil i gdje je snimala sadržaj za odrasle.

Na jednom snimku govori kako je sa suprugom pokušala i mijenjati partnere, ali i kako su od toga odustali jer je on ne voli dijeliti. Snimci su išli uživo, a oni koji su se pretplatili na to davali su joj 'tokene', što je zapravo novac, a ona im je ispunjavala želje.

Rekla im je kako novac ide za dobru stvar.

"Treba mi još tokena ako želite da mi ovo radi - navodno je rekla političarka, prenosi Post.

Suzana je majka dvoje djece i po struci je medicinska sestra, a nakon što je priča procurila, unajmila je advokata koji kaže kako se radi o povredi zakona o osvetničkoj pornografiji te da traže one koji su objavili snimke, prenosi 24sata.hr.