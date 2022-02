MOSKVA - Špekulacije zapadnih zemalja na temu broja dana potrebnih da Kijev padne tokom navodne ruske invazije su sulude i predstavljaju širenje panike, izjavio je zamjenik stalnog predstavnika Rusije pri UN-u Dmitrij Poljanski.

"Ludilo i širenje panike se nastavljaju. Šta bi bilo da mi kažemo da Sjedinjene Američke Države mogu da zauzmu London za nedjelju dana i da bi to dovelo do 300.000 žrtava? I to bi se zasnivalo na podacima obavještajne službe koje ne bismo otkrili. Da li bi to bilo ispravno za Amerikance i Britance? Pogrešno je i u pogledu Rusa i Ukrajinaca", naglasio je Poljanski.

Ranije su neki mediji, pozivajući se na anonimne izvore, javila da bi ruske snage u slučaju "invazije na Ukrajinu" mogle da zauzmu Kijev "za nekoliko dana". Kako je procenjeno, u tom hipotetičkom sukobu dveju zemalja ukupan broj žrtava mogao bi da dostigne i do 85.000.