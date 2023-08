Poljanski otkrio pod kojim uslovima Rusija može da se vrati u Sporazum o žitu

Rusija će biti spremna da se vrati Sporazumu o izvozu žitarica Crnim morem ako se riješe problemi sa izvozom njenih proizvoda i đubriva, izjavio je danas zamjenik stalnog predstavnika Rusije pri UN Dmitrij Poljanski.

"Zapadne zemlje treba da se usredsrede na to da rusko žito i đubriva nesmetano stignu u zemlje kojima je potrebna. Međutim, to nije uključeno u planove naših zapadnih kolega'', rekao je on tokom svog obraćanja na sastanku Savjeta bezbjednosti UN.

"Ako se otklone svi problemi koje smo javno identifikovali, uključujući i ovu salu, a koji su nastali primjenom Memoranduma Rusija-UN, bićemo spremni da se vratimo učešću u Crnomorskoj inicijativi'', rekao je Poljanski, prenosi Tanjug.

Ranije je američki državni sekretar Entoni Blinken naveo da će Vašington učiniti "sve što je potrebno" da obezbijedi izvoz hrane iz Rusije, u slučaju da Rusija obnovi učešće u sporazumu.