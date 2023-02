Poljska predala Ukrajini prve Leoparde (VIDEO)

​Prvi poljski tenkovi Leopard 2 službeno su isporučeni Ukrajini, objavio je Euan Mekdonald iz Novog glasa Ukrajine, koji je na društvenim mrežama objavio snimak primopredaje.

Na snimku su poljski premijer Mateuš Moravicki i njegov ukrajinski kolega Denis Šmihal na nepoznatoj lokaciji u Ukrajini. Službena predaja prvih Leoparda dolazi nakon što je poljski premijer juče potvrdio da su Ukrajini isporučena četiri tenka.

"Poljska i Evropa stoje uz vas. Definitivno vas nećemo ostaviti, bodrićemo Ukrajinu do potpune pobjede nad Rusijom", rekao je Moravicki stojeći uz Zelenskog tokom njegove posjete Kijevu.

Video of the formal handover of the first Polish Leopard 2A4 tanks to Ukraine. They're now part of Ukraine's 4th Tank Brigade. pic.twitter.com/q36Fco8z9Z