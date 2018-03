Pomen u Beču: Nezavisnost Kosova postignuta bombama

Beč - Šef Socijaldemokratske partije Austrije u Švehatu, nedaleko od Beča, David Štokinger istakao je da je NATO agresija bila velika nepravda.

On je dodao da je ogromna greška bilo priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

Štokinger, koji je prisustvovao pomenu žrtvama NATO agresije, izjavio je za Tanjug da je nezavisnost Kosova izdejstvovana bombama.



"NATO agresijom je prekršeno međuanrodno pravo. Insistiraćemo da u Austriji dođe do promjene stava u vezi priznanja nezavisnosti Kosova. Međutim, zbog aktuelne političke elite ne vjerujem da postoji mogućnost, ali ćemo nastaviti da radimo na tome", objasnio je on.



Štokinger je naglasio da je važno održavati pomen, kakav je održan večeras i svake godine u centru Beča, jer se radi o sjećanju na žrtve, ali i na prvu NATO agresiju nakon raspada Sovjetskog saveza.



"NATO je sebe ovlastio da uspostavi novi svjetski poredak. Jugoslavija je bila prva žrtva tog novog svjetskog poretka, a u agresiji je ubjeno mnogo civila", rekao je on.



Pomen žrtvama NATO agresije na bivšu Jugoslaviju, svake godine, na godišnjicu početka bombardovanja, organizuje Austrijsko-srpski pokret solidarnosti.



Jedan od prisutnih na skupu Ratomir Milosavljević istakao je da je bitno da se održava javni pomen, jer je važno da se vidi koliko je velika tragedija napravljena u Evropi i cijelom svijetu, kao i da nije bio problem Slobodan Milošević, već nešto drugo.



Prema njegovim riječima, konflikt oko Kosova je teško riješiti i verovatno će on biti još jedno vrijeme zamrznut konflikt.



Milorad Mateović naglasio je da je mnogo srpskih civila izginulo u bombardovanju koje je sprovedeno suprotno međunarodnom prav i bez saglasnosti UN.



On je istakao da pomeni u centru Beča imaju smisla jer ne samo da Austrijanci bivaju upoznati sa istinom o agresiji, već i turisti iz cijelog svijeta.



Stana Stojadinović naglašava da je bitno da se zna koliko je NATO naneo zla i uništio naše lijepe kulturne spomenike na Kosovu i Metohiji i cijeloj Srbiji, kako bi se sprečilo da se slično ponovo dogodi.



Za razliku od nekih ranijih godina, ove je ponovo bilo više ljudi koji su se okupili da bi doprinjeli da se zločin NATO nad srpskim narodom nikada ne zaboravi i da se u Austriji podigne svijest za ovaj zločin.