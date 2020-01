Pompeo: Iračani plešu jer više nema Sulejmanija

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Majk Pompeo nakon ubistva iranskog generala Kasema Sulejmanija objavio je na Twitteru da građani Iraka slave i plešu na ulicama.

"Plešu na ulici zbog slobode, zahvalni što generala Sulejmanija više nema",napisao je Pompeo, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Ministarstvo odbrane SAD navelo je da je predsjednik Donald Tramp naredio napad i ubistvo Sulejmanija.

"On je aktivno učestvovao u razvoju planova za napade na diplomate iz SAD koji se nalaze u cijelom regionu", naveli su iz Pentagona.

Zvanični Vašington označio je vazdušni napad kao osvetu zbog raketnog napada prije nekoliko dana, kada je stradao jedan državljanin SAD.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4