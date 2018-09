Pompeo: SAD pripremaju "akcije" protiv Venecuele

VAŠINGTON - Sjedinjene države pripremaju "niz akcija" za naredne dane, kako bi pojačale pritisak na vladu Venecuele, izjavio je američki državni sekretar Majk Pompeo za Foks njuz.

"Vidjećete u narednim danima niz akcija koje nastavljaju da pojačavaju stepen pritiska protiv venecuelanskog vodstva, koje radi direktno protiv najboljeg interesa venecuelanskog naroda", rekao je Pompeo.



"Ostajemo odlučni da obezbjedimo da venecuelanski narod dobije pravo na glas", dodao je on, prenosi "Glas Amerike".



On nije pružio više detalja o prirodi planiranih akcija.



Venecuelansko ministarstvo informisanja nije odmah odgovorilo na zatraženi komentar.



Trampova administracija postojano pojačava sankcije protiv zvaničnika u ljevicarskoj vladi predsjednika Nikolasa Madura, optužujuci je da guši demokratiju zatvrajući opozicione lidere.



Pompeovo upozorenje stiže pred godišnju sjednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku naredne nedjelje, kojoj će prisustvovati šefovi država širom svijeta, navodi "Glas Amerike".



Maduro nije prisustovao tim sastancima od 2015. a ove nedjelje je rekao da možda ponovo neće prisustvovati skupu zbog zabrinutosti za sopstvenu bezbjednost.



U avgustu, dva drona eksplodirala su tokom skupa u Kakasu na kome je govorio Maduro, ranivši sedam vojnika, što je dovelo do hapšenja desetina osumnjičenih, uključujuci i nekoliko vojnih zvaničnika. Maduro je događa opisao kao atentant.