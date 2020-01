Pompeo: Sulejmani planirao da ubije mnogo Amerikanaca

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Majk Pompeo izjavio je danas da bi napadi koje je planirao iranski vojni komandant Kasim Sulejmani, koji je ubijen u američkom bespilotnom napadu prošle sedmice, "potencijalno doveli do smrti mnogo Amerikanaca".

"Da li se u prošlosti dešavalo nešto što bi ukazivalo na to da je ovakav gospodin, ovaj diplomata velikog reda - Kasim Sulejmani - otputovao u Bagdad radi ideje o vođenju mirovne misije?" zapitao se Pompeo i istakao: "Znamo da to nije istina", prenio je Rojters.

Pompeo, takođe, smatra Sulejmanija odgovornim za napad izveden 27. decembra u Iraku u kojem je ubijen jedan Amerikanac.

"On je nastavio terorističku kampanju u regionu. Mi znamo šta se desilo ... u decembru, što je na kraju dovelo do smrti Amerikanca. Dakle, ako tražite vezu, treba da gledate šire u odnosu na dane koji su doveli do napada na Sulejmanija", rekao je Pompeo.