Pompeo objavio mapu na kojoj je Turska podijeljena na dva dijela

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Majk Pompeo zahvalio je na Twitteru zemljama koje su priznale Huana Gvaida) za privremenog predsjednika Venecuele.

Međutim, u videomaterijalu koji je objavio, na mapi svijeta primijećeno je to da je Turska podijeljena na dva dijela.

"Pozdravljamo Austriju, Belgiju, Hrvatsku, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Njemačku, Island, Letoniju, Litvaniju, Luksemburg, Makedoniju, Holandiju, Poljsku, Portugal, Španiju, Švedsku i Veliku Britaniju zbog podrške venecuelanskom narodu i priznanju Huana Gvaida za privremenog predsjednika", napisao je Pompeo.

Uz te riječi, objavljen je i kratak snimak koji pokazuje mapu svijeta na kojoj je Venecuela obilježena žutom bojom, a zemlje koje su priznale Gviada plavom bojom.

Turska, kao i ostale zemlje koje se vide na mapi, obilježene su sivom bojom. Međutim, Turska, koja zvanično podržava predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, podijeljena je na dva dijela granicom koja zapravo ne postoji, prenosi B92.

Vašington se nije oglasio povodom ovoga.

We applaud Austria, Belgium, Croatia, Czech Rep., Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden & UK for supporting Venezuelan people by recognizing @jguaido today as Interim President. pic.twitter.com/g0oYLY7Qq0