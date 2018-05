Pompeo u Stejt departmentu: Samo agresivno

VAŠINGTON - Američki državni sekretar Majk Popeo veličao je danas "suštinsku ispravnost" SAD u globalnim pitanjima, pozvavši demoralisane diplomate u Stejt departmentu da djeluju čvrsto i agresivno u promovisanju i sprovođenju spoljne politike administracije na čelu s predsjednikom Donaldom Trampom.

U motivacionom govoru koji je održao u Stejt departmentu, Pompeo je objasnio da njegovi ponovljeni pozivi Ministarstvu spoljnih poslova da povrati svoju "agresivnost" znači da bi diplomate trebalo da deluju samouvjereno znajući da su interesi SAD pravedni, prenosi AP.

"Takva agresivnost nije arogantnost, niti hvalisanje, niti egoizam. To je samouvjerenost, vjera u sebe i svoje ideje. U našem slučaju, to je suštinska ispravnost Amerike. I to je agresivnost rođena iz opravdanog znanja da su naši interesi pravedni, posebni i izgrađeni na suštinskim principima Amerike", rekao je Pomepo, navedeno je u izvodima iz njegovog govora.

Zadatak SAD je, istakao je Pompeo, da sačuvaju civilizaciju ljudskog dostojanstva, individualnu slobodu, demokratiju, nacionalni suverenitet i vladavinu prava, kao i da izazovu svakog ko pokuša da to sruši.

"Trebalo bi da budemo ponosni na Ameriku i njene vrijednosti i da vjerujemo u njih", rekao je on.

Državni sekretar SAD je naglasio da Tramp cijeni diplomatiju i da će je koristiti u zaštiti američkih interesa.

"Imamo sreće što naš predsjednik vrednuje i razumije moć diplomatije, i zna da moramo koristiti svaku alatku iz diplomatskog kompleta", zaključio je Pompeo.