Ponovo haos u Americi: Dvije osobe ubijene, jedna ranjena

Kenoša, grad u američkoj saveznoj državi Viskonsin, postao je najnovije žarište protesta u Americi, gdje već tri dana traju neredi nakon što je na društvenim mrežama objavljen video-snimak na kojem je prikazano kako policija puca na Afroamerikanca Džejkoba Blejka. U noćašnjim sukobima, dvije osobe su ubijene, a treća je ranjena.

Sve tri osobe pogođene su iz vatrenog oružja, dok drugi detalji, uključujući identitet poginulih i učesnika incidenta, za sada nisu poznati.

Prema izvještaju lokalnih medija, smatra se da je do pucnjave došlo u sukobu grupe demonstranata i naoružanih muškaraca koji su obezbjeđivali jednu benzinsku pumpu, strahujući da će biti opljačkana ili zapaljena.

U znak protesta zbog ranjavanja Blejka (29), do kojeg je došlo u nedjelju, na ulicama grada tokom protekla tri dana okupljali su se demonstranti, ne obazirući se na policijski čas, a protesti su povremeno bivali nasilni.

​Tako je bilo i u utorak uveče kada je policija upotrijebila suzavac i gumene metke da bi rastjerala okupljene demonstrante, prenosi "Sputnjik".

​Protesti su počeli mirno, ali je jedna grupa demonstranata, poslije stupanja na snagu policijskog časa, krenula ka zgradi suda, koja je oštećena prve noći nereda.

KENOSHA: black bloc Antifa with the help of #BLM rioters create street barricade to block armored vehicle from clearing the park pic.twitter.com/kwkMu2gExZ

Oko zgrade suda postavljena je ograda koju je nekoliko stotina demonstranata pokušalo da sruši, a pojedini su policiju gađali kamenicama i petardama.

Zbog nereda u Kenoši, guverner Viskonsina Toni Evers je sinoć proglasio vanrednu situaciju i duplirao broj pripadnika Nacionalne garde raspoređenih po gradu sa 125 na 250.

Protesters have begun to try to push over a fence in front of the courthouse in Kenosha. Sheriff’s deputies in riot gear have emerged from the courthouse. Some are throwing projectiles at the officers. pic.twitter.com/mkRMuUx3TK