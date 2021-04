Ponovo problemi u Sueckom kanalu

ISMAILIJA - Morski saobraćaj u Sueckom kanalu danas je usporen kada se naftni tanker M/T Rumford "suočio sa poteškoćama" na jugu kanala, objavili su pomorski sajtovi MarineTraffic i TankerTrackers.

Neimenovani izvor rekao je da je Suecki kanal obavijestio kompanije da je tanker M/T Rumford imao problema sa motorom i da je u pomoć poslao tegljače Tim Hope i Mosaed 3, prenosi Rojters.

TankersTracker je na Twitteru objavio da je brod imao problema, ali se konačno ponovo kreće ka sjeveru.

Uprava Sueckog kanala saopštile je britanskoj agenciji da je problem trajao oko 10 minuta, ali "da je riješen".

Clients were informed of a new temporary blockage in northbound traffic at the Suez Canal. The vessel up front seems to have had run into an issue but is now finally heading north again. The remaining vessels (carrying LNG from Qatar) are still idle in the canal. @MarineTraffic pic.twitter.com/LjaT32xEBl