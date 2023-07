Ponovo snimljena ajkula u Grčkoj, u blizini jedne od najljepših plaža Evrope (VIDEO)

Nakon ajkule snimljene na oko tri kilometra od obale Zakintosa, pojavio se na mrežama još jedan video navodno nastao u blizini grčkog ostrva na kojem se nalazi najljepša plaža Evrope.

"Na još jednom ostrvu viđena ajkula u Grčkoj. Ostrvo Serifos, na 80 metara od obale", stoji u opisu uz snimak ajkule na Instagramu koji je objavljen na profilu nikana.gr.

"Ne vidi se baš lijepo ali liči na modrulja (plava ajkula). Inače plave ajkule rijetko napadaju ljude. Od 1580. do 2013. godine, plava ajkula je samo 13 puta ugrizla čovjeka, od kojih su četiri završili smrću dok 10 do 20 miliona ovih ajkula ubije čovjek svake godine, te im prijeti da postanu ugrožena vrsta", napominju poznavaoci, dok drugi strahuju da je u pitanju mako ajkula, najbrža ajkula na svijetu kojoj takođe ne bi bilo prvi put da zaluta do grčkih ostrva, prenosi nova.rs.