Pooštrene mjere bezbjednosti za bazu NATO u Njemačkoj

BERLIN - Za bazu NATO u Gajlenkirhenu kod Ahena u Njemačkoj na snazi su posebne mjere bezbjednosti.

Istovremeno se na sjeveru Njemačke vodi istraga zbog preleta dronova iznad kritične infrastrukture u Brunsbitelu. Šta se događa?, piše Deutsche Welle.

Za bazu NATO u Gajlenkirhenu, u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, proglašen je "Čarli" - to je drugi najviši nivo upozorenja, saopštio je portparol baze na platofrmi X.

To je učinjeno na osnovu informacija tajnih službi koje su ukazivale na moguću prijetnju. Iz predostrožnosti su kućama poslati svi zaposleni civili koji nisu neophodni.

"Bezbjednost naših zaposlenih je naš glavni prioritet. Posao se nastavlja po planu. Ovo nije razlog za zabrinutost i čisto je mjera predostrožnosti", piše na platformi X.

U bazi NATO u Gajlenkirhenu stacionirani su avioni tipa Avaks, koji obezbjeđuju vazdušni i pomorski nadzor, a u misijama se koriste za vođenje borbenih aviona kao neka vrsta letećeg komandnog centra.

NATO ima 14 takvih konvertovanih aviona tipa Boing 707. Ti "leteći sistemi ranog upozorenja" takođe se redovno koriste na istočnoj granici teritorije NATO u blizini Rusije i Ukrajine.

Prije oko nedjelju dana, na nekoliko lokacija Bundesvera bilo je sumnjivih aktivnosti, pa i u Gajlenkirhenu. Prema informacijama iz bezbjednosnih krugova, jedna osoba u okolini aerodroma je privedena na saslušanje, ali sumnja nije potvrđena.

Istovremeno, kancelarija javnog tužioca u Flenzburgu u Šlezvig-Holštajnu istražuje sumnjive letove dronova iznad Brunsbitela, udaljenog više od 500 kilometara od Gajlenkirhena. Postoji sumnja na "aktivnost agenata u svrhu sabotaže".

Prema informacijama njemačkih medija, i u četvrtak naveče je bilo neovlašćenih preleta dronova iznad Brunsbitela na sjeveru Njemačke. Prema izvještajima, meta moguće špijunže bila je industrijska zona za hemijske i naftne kompanije "ChemCoast Park Brunsbuttel".

"Flenzburško javno tužilaštvo potvrđuje pokretanje istrage zbog sumnje da su agenti radili u sabotažne svrhe u vezi s ponovljenim letovima dronova iznad kritične infrastructure", odgovorili su iz kancelarije javnog tužioca u Flenzburgu na pitanje novinara javnog servisa NDR.

Prema izvještajima medija, moglo bi da se radi o ruskim dronovima tipa Orlan-10, ali to su nepotvrđene spekulacije. Taj dron ima veliki domet od oko 600 kilometara i dostiže brzinu do 100 kilometara na sat. To znači da je njihovo lansiranje moguće i sa civilnih brodova na obali.

Rečeno je da su uočeni dronovi zaista letjeli tako brzo. Prema pisanju "Spiegela", specijalna naprava nije uspjela da locira dronove.

I policija u Icehou takođe je saopštila da ima informacije o mogućim ilegalnim letovima dronova i da to istražuje. Prema njihovim riječima, dronovi su primijećeni od 8. avgusta, dok je posljednji primijećen u četvrtak.

Prema navodima policije, pogođeni su industrijski park Brunsbitel, novi LNG-terminal i nuklearna elektrana Brunsbitel koja je povučena iz upotrebe.

U početku je policija pretpostavljala da su to bili nenajavljeni privatni letovi, ali sada je u istragu uključena i državna bezbjednost na saveznom i pokrajinskom nivou. Policija je zamolila stanovništvo da prijavi moguće incidente.

Prema podacima Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova, koje je nadležno za zaštitu kritične infrastrukture, podršku pružaju savezna policija i savezna kriminalistička policija.

Prema riječima portparola Ministarstva odbrane, Bundesver od prošlog ponedjeljka policiji pruža radarske podatke.

