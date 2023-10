Popeo se na spomenik na centralnom trgu i prijetio bombom (Video)

VARŠAVA - Muškarac koji je prijetio da će se raznijeti bombom na centralnom trgu u Varšavi predao se danas poljskoj policiji, javila je privatna stanica "Polsat njuz".

Policija je prethodno blokirala Trg Pilsudski i njegovu okolinu, a lokalni mediji su prenijeli da se muškarac popeo na spomenik i prijetio da će se raznijeti, prenose agencije.

Na emitovanom snimku na mreži "Iks" vidi se da čovjek silazi sa spomenika, skida jaknu i odlazi sa podignutim rukama.

Incident se dogodio dan prije održavanja parlamentarnih izbora u Poljskoj.

Agencija PAP prenijela je da je nekoliko stotina policajaca bilo uključeno u operaciju oko Trga. Rojtersov novinar vidio je u okolini naoružane pripadnike policije.

An unidentified man threatens to detonate a on the Pilsudski Square in downtown Warsaw. The police is trying to diffuse the situation. pic.twitter.com/rWA6dgChKR