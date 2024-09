Poplava srušila zidove zatvora, pobjeglo skoro 300 zatvorenika

Najmanje 281 zatvorenik pobjegao je iz zatvora pošto su u razornim poplavama srušeni zidovi objekta u Maiduguriju na sjeveroistoku Nigerije početkom prošle nedjelje, saopštile su danas zatvorske vlasti.

Sedmoro odbjeglih zatvorenika je pronađeno u operacijama bezbjednosnih agencija, naveo je u saopštenju Umar Abubakar, portparol nigerijskih popravnih institucija, prenio je Rojters.

"Poplave su srušile zidove popravnih ustanova, uključujući Zatvorski centar srednje bezbjednosti, kao i prostorije za osoblje u gradu", rekao je Abubakar.

Prema njegovim riječima, potraga za odbjeglim zatvorenicima je u toku.

Maiduguri je glavni grad nigerijske države Borno koja je početkom prošle nedjelje pretrpjela najgore poplave u posljednjih nekoliko decenija, prenosi Telegraf.

U poplavama u Nigeriji je nastradalo najmanje 30 osoba, saopštila je agencija za vanredne situacije, dok je na stotine hiljada ljudi bilo primorano da ode u kampove za raseljena lica.

Devastating floods in Nigeria force hundreds of thousands of people from their homes as dam overflows following heavy rains - as nearly 300 prisoners escape jail after walls collapse https://t.co/0isqX6AXpz pic.twitter.com/7giBFnR1n7