Poplave pogodile pustinju: Jezero suvo 50 godina napunjeno vodom (VIDEO, FOTO)

Najjači pljusak u posljednjih 50 godina, koji je pogodio Saharu, pretvorio je pustinju u plavu lagunu.

Kako se može videti na snimcima i fotografijama koje su preplavile društvene mreže, u Jugoistočni Maroku ima više vode nego decenijama unazad.

Floods hit... the SAHARA! The desert is struck by its biggest deluge of rain in decades, with water filling Lake Iriqui in Morocco that had been dry for 50 years. pic.twitter.com/yUBiJfVhn4