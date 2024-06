Poplave pustoše Njemačku: Vatrogasac poginuo, jedna osoba nestala (VIDEO)

​PFAFENHOFEN AN DER ILM - Poplave u Bavarskoj u Njemačkoj odnijele su svoju prvu žrtvu, nakon što je saopšteno da je vatrogasac (42) poginuo na dužnosti u mjestu Pfafenhofen an der Ilm.

Prema pisanju medija, vatrogasac (42) je oko 23.00 sata krenuo sa kolegama na zadatak. Ušli su u gumeni čamac i krenuli ka bungalovu u kojem je bila zarobljena porodica, prenosi "Bild".

Nažalost, čamac u kojem su bili se prevrnuo oko 23.30 sati. Trojica od četvorice vatrogasaca uspjeli su da se spasu, jedan od njih je prevezen u bolnicu. Međutim, četvrti vatrogasac je nestao, a njegovo tijelo izvučeno je iz vode oko 02.20 sati.

Heavy rains and flooding in southern Germany —June 1, 2024— Train services between the Bavarian capital Munich, Zurich in Switzerland and Bregenz in Austria have been cancelled. Due to flooding, a state of emergency has been declared in Baden-Württemberg and Bavaria.#flood pic.twitter.com/lE03CMmlSi