Porodila se dok su je izvlačili iz ruševina (VIDEO)

ANKARA - Iz Turske i Sirije i dalje stižu šokantni prizori razaranja u strašnim potresima koji su pogodili pogranične regije.

Ispod jedne od ruševina desila se i jedna neobična situacija. Naime, jedna je žena tokom borbe da se izvuče ispod ruševina rodila bebu.

Podsjećamo, jaki zemljotresi koji su zadesiki juče Tursku i Siriju a koji su bili jačine magnitude 7.8 i 7.5 rušili su zgrade kao da su od papira.

Life amidst Destruction! A pregnant woman fighting for life under the debris gave birth to a child.#earthquake #Turkey #TurkeyEarthquake #PrayForTurkey #earthquakeinturkey #Turkiye pic.twitter.com/rsG2WTIQox