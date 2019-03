Porošenko objasnio šta je to plan "P"

KIJEV - Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko ispričao je za ukrajinske televizijske kanale da ima plan "P" i namjeru da postane poslanik Evropskog parlamenta.

"Da, imam plan. Samo to nije plan 'B'. Za razliku od plana 'Y', ili plana 'Z', ja imam plan 'P'. A plan 'P' je da izgradim veliku zemlju slobodnih, bogatih i srećnih ljudi. I to je plan prema kojem idemo svojim putem. To je plan da se zemlja dovede do potpunog članstva u EU i NATO. Uradili smo ogroman posao u tom pravcu. I to nisu samo izmene u Ustavu, nego i reforme koje Ukrajina priprema u skladu s kriterijumima o članstvu", rekao je Porošenko.

Na pitanje da li će učestvovati u parlamentarnim izborima, Porošenko je potvrdno odgovorio.

"Da, učestvovaću u parlamentarnoj kampanji kao kandidat na izborima za Evropski parlament kada Ukrajina bude stupila u EU. Mislim da će to biti najsrećniji trenutak kada budem izabran za poslanika Evropskog parlamenta iz Ukrajine", rekao je Porošenko.

Predsjednički izbori u Ukrajini biće održani 31. marta. Za funkciju šefa države pretenduje 39 kandidata. Prema podacima istraživanja javnog mnjenja, na prvom mjestu po rejtingu je šoumen Vladimir Zelenski, za koga se opredijelilo 30 odsto ispitanika.

Aktuelnog šefa države Petra Porošenka spremno je da podrži 17 odsto građana, a liderku partije "Batkivščina" Juliju Timošenko 12,5 odst. Rejting lidera partije "Opoziciona platforma – Za život" Jurija Bojka je oko 10 odsto, a za bivšeg ministra odbrane Ukrajine Anatolija Gricenka spremno je da glasa oko sedam odsto građana Ukrajine.