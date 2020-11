Portal šokirao analizom: Šta ako Bajden umre prije inauguracije?

Predsjednik Amerike Donald Tramp je više puta koristio očigledne gafove Džoa Bajdena u kampanji, tokom kojih, posebno, demokratski kandidat nije uspio da definiše mjesto za koje se zapravo kandidovao na izborima u novembru.

Američki medij Kvarc tvitovao je očigledno izvinjenje u vezi sa člankom pod naslovom "Šta se događa ako demokratski kandidat Džo Bajden umre prije inauguracije", objavljenim ubrzo nakon što su velike američke novinske mreže bivšeg potpredsjednika prognozirale kao pobjednika na izborima 3. novembra.

Lijevo orijentisani outlet rekao je da su izbrisali "raniji tvit iz priče u kojem se objašnjava šta će se dogoditi ako [predviđeni] novoizabrani predsjednik umre prije stupanja na dužnost".

"Nadali smo se da ćemo pomoći onima koji traže odgovor na ovo pitanje. Greškom je postavljeno na naš Twitter nalog", dodao je Kvarc.

U svom dijelu koji, inače, nikada nije obrisan, Tim Mekdonel, nije se dvoumio prije nego što je otkrio sljedeće objašnjenje:

"Možda djeluje morbidno, ali s obzirom na to da će Bajden sa 77 godina biti najstariji predsjednik - izabran u istoriji i kandiduje se usred pandemije, vrijedi razjasniti šta bi se dogodilo ako umre prije stupanja na dužnost".

Izvještač je dodao da će, ako Bajden umre prije nego što položi zakletvu za predsjednika, njega "vjerovatno, ali ne i neophodno" zamijeniti Kamala Haris, kandidat za potpredsjednika SAD.

Korisnike interneta je ova tvrdnja ogičledno iznervirala, neki su tvitovali sa bijesnim primjedbama, a drugi su tvrdili da "je to u redu".

Jedan korisnik je tvitovao da želi da zna odgovor na to pitanje jer je "legitiman".

Sve se dogodio nakon što je anketa Rasmussen Reports-a objavljena u avgustu pokazala da je najmanje 59 odsto vjerovatnih glasača sugerisalo da Bajden neće moći završiti četvorogodišnji mandat predsjednika ako pobijedi na izborima u novembru. Što se demokrata tiče, 49 odsto njih navodno je tada reklo da će Haris morati da zamijeni Bajdena u nekom trenutku njegovog mogućeg predsjedničkog mandata.

