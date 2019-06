Portparolka Bijele kuće povrijeđena, guralo je Kimovo obezbjeđenje

VAŠINGTON - Portparolka Bijele kuće Stefani Grišam, tek što je preuzela novu dužnost, a već je povrijeđena na poslu - ona je zadobila modrice dok se nalazila između obezbjeđenja sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una i medija koji su pokušavali da se približe američkom predsjedniku Donaldu Trampu i Kimu u Demilitarizovanoj zoni.

Grišamova (42) je navodno gurala obezbjeđenje pokušavajući da pomogne novinarima Bijele kuće da snime trenutak rukovanja Trampa i Kima, prenosi Fox News.

Za sada se ne zna da li je Grišamova potražila medicinsku pomoć ili da li je još neko povrijeđen tom prilikom.

Grišam je donedavno bila portparolka prve dame Melanije Tramp, a prošle nedjelje na mjestu portparola Bijele kuće zamijenila je Saru Senders.

To add to madcap day at DMZ, the North Korean security was a little overzealous, at times trying to block US reporters’ view. New WH press secretary Stephanie Grisham threw herself into it to make sure the US TV camera got into House of Freedom, and it came to body blows. pic.twitter.com/LYWhbJFkF5