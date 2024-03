Posada njemačke frigate greškom gađala američki dron

SANA - ​Posada fregate njemačke mornarice koja trenutno plovi Crvenim morem greškom je gađala američki dron. MQ-9A Reaper našao se na meti savezničkog protivvazduhoplovnog sistema ali ipak nije oboren.

Crveno more trenutno je jedno od najvećih ratnih žarišta na svijetu uslijed aktivnosti hutskih pobunjenika i vojnih akcija američkih i britanskih aviona. Velika "gužva" na relativno malom geografskom prostoru ponekad može da dovede do zabune tokom ratnih dejstava, a upravo to se dogodilo posadi njemačkog vojnog broda.

Fregata Hessen klase Type 124 Sachsen je u ponedjeljak 26. februara na svojim radarima uočila neidentifikovanu letjelicu. U strahu od potencijalnog napada Huta iz Jemena, posada frigate je ispalila dvije protivvazduhoplovne rakete RIM-66 (Standard Missile 2) kako bi oborila letjelicu.

Prema pisanju njemačkog bloga "Augen geradeaus", ni jedna raketa nije uspjela da pogodi cilj uslijed "tehničkih razloga". Istragom se ispostavilo da je neidentifikovana meta bila saveznička bespilotna letjelica. MQ-9A Reaper iz sastava američkog ratnog vazduhoplovstva (United States Air Force - USAF) umalo je oboren od strane frigate.

Dron je navodno letio iznad Crvenog mora bez uključenog transpondera ili uređaja za raspoznavanje "svoj-tuđ" (Identification Friend or Foe - IFF) zbog čega se greškom našao na meti savezničkog broda, piše "Augen geradeaus".

Za razliku od fregate Hessen koja trenutno učestvuje u operaciji Aspides za obezbjeđivanje pomorske bezbjednosti i očuvanje slobodne plovidbe, MQ-9A Reaper je u trenutku incidenta bio angažovan drugoj misiji.

Hessen je u narednim danima uspješno oborio dvije bespilotne letjelice za koje se vjeruje da su ih lansirali Huti. Jedan je uništen uz pomoć prozivvazduhoplovnog topa kalibra 76mm dok je drugi uništen RIM-116 raketom, piše "Aero Time", a prenosi "Telegraf".

