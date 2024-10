Poslanici spalili figuru premijera Edija Rame (VIDEO)

Poslanici albanske opozicije protestovali su danas u Parlamentu Albanije, gdje su palili figure političara i sukobili se sa obezbjeđenjem, nakon što je jedan od njihovih kolega osuđen na kaznu zatvora zbog klevete.

Poslanici konzervativnih demokrata, koji su pozvali na bojkot današnje sjednice Parlamenta, pokušali su da blokiraju ulaz kolega iz vladajuće Socijalističke stranke.

Oni su protestovali zbog zatvaranja Ervina Salijanjija, koji je 2018. zatražio ostavku tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova zbog optužbi da je ministrov brat vršio ilegalne radnje, što se kasnije pokazalo netačnim.

Poslanici su spalili figuru premijera Edija Rame, ministra unutrašnjih poslova Fatmira Džafaja i još dvojice političara.

Nakon što nisu uspjeli da uđu u hol, opozicioni poslanici su završili protest i socijalisti su zaključili sjednicu, javio je AP, prenosi B92.

Demokrate već dugo optužuju Ramu za zloupotrebu vlasti, uključujući u pravosuđu. Protesti se organizuju od 2013.

Chaos has continued in the #Parliament in #Albania. Prime Minister #EdiRama's party on Wednesday expelled 23 opposition MPs, who will no longer be able to participate in parliament for 60 days. this has fueled clashes between the majority and opposition groups in parliament. pic.twitter.com/GotXgfHyd1