Poslije pola vijeka pronađen osumnjičeni za bombaške napade u Tokiju?

Fotografija nasmijanog Satošija Kirišime skoro pola vijeka oblijepljena je na oglasnim tablama ispred policijskih stanica širom Japana, nakon što je tokom sedamdesetih optužen za više bombaških napada u Tokiju, a tamošnji mediji prenose, da je potraga konačno završena i da je Kirišima uhapšen.

Dugogodišnji begunac je navodno otišao u bolnicu i nakon 49 godina odao svoje pravo ime i prezime, tvrdeći da je odgovoran za bombaške napade, piše Japan tajms.

Policija još uvijek nije potvrdila identitet osobe, jer se čekaju DNK analize.

Ipak, navode da je osumnjičeni muškarac, koji je tvrdio da je Kirišima, u bolnicu primljen pod drugim imenom zbog tretmana protiv raka u terminalnoj fazi.

Ističu da ima 70 godina, što odgovora opisu jednog od najdugovječnijih traženih lica u Japanu.

"Dakle, prvo je koristio jedno ime, a onda je krajem nedjelje rekao da je zapravo on Satoši Kirišima i da u posljednjim trenucima života želi da koristi svoje pravo ime, jer mu je, kako tvrdi, ostalo nekoliko mjeseci života", navodi se u saopštenju policije.

